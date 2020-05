Mindenki ismeri Madeleine McCann nevét, ő az a kislány akit gyakorlatilag az egész világ keresett, miután több mint tíz éve eltűnt a családi nyaralásukról. Most egy médium megdöbbentő dolgokat állít a lányról.

A három éves kislánynak már több mint tíz éve veszett nyoma, óriási port kavart az eltűnése. A mai napig rengeteg teória lát napvilágot arról, mi történhetett a gyerekkel, hol lehet most. Tavaly úgy tűnt, hogy megoldották az ügyet egy DNS-mintának köszönhetően - ám végül mégsem alakultak jól a dolgok.

Fia Johansson, médium már többször is segített a rendőrségnek eltűnt személyek utáni nyomozásban. A perzsa nő most az állítja, a 17 éves Maddie Németországban él nevelőszüleivel, és mit sem sejt arról, ki is ő valójában. Johansson szerint azonban érzi igazi szülei aggodalmát, csak fogalma sincs arról, honnan jön ez a szorongás, amitől alaposan össze van zavarodva – írta meg a Daily Star.

A látó elmondta, hogy a lány szülei egy 70 év feletti pár, akik veszélyben vannak most a koronavírus miatt, de lányuk az egészségük érdekében otthon van velük karanténban.