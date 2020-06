Hódi Pamela szakítása után azt nyilatkozta, hogy a döntésük végleges, közös fotóikat azonban még sem törölte közösségi oldaláról. Bence, a szomszédok elmondásai alapján, virágcsokorral lepte meg egykori menyasszonyát a tervezett esküvőjük napján és többször hangoztatta is, hogy bízik a folytatásban. Vajon Pami azért nem törölte a közös, boldogságukról árulkodó fotókat, mert még ő is reménykedik abban, hogy helyre lehet hozni a kapcsolatot? Követőik és közvetlen környezetük is nagyon drukkolnak nekik.