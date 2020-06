Adu Laci nagyon boldog, hiszen öt hónap után magához ölelhette családját. Az Exatlon Hungary ezüstérmese elmesélte, mennyire megváltozott az élete a műsor után.

„Az Exatlon után most kezd visszatérni az életem a megszokott kerékvágásba. Nagyon vártam, hogy hazaérjek a családomhoz, hiszen öt hónapig nem láttam őket. Szerencsére az elmúlt két hét alatt sokat voltunk együtt, hiszen ők is hatósági házi karanténba kerültek, mivel egy háztartásban élünk. Most a teendőimet intézem. folyamatban van a költözés Drégelypalánkról, és vettem egy autót is, ami főként a kisfiam miatt kellett. Eddig jól alakulnak a dolgaim. Az egyik ismerősöm megkeresett, hogy csatlakozzak az építőipari cégéhez, mert az egyéni vállalkozása már kinőtte magát. Elfogadtam a lehetőséget, úgyhogy a jövőben én is vállalkozóként fogok dolgozni, ráadásul cégtulajdonos is leszek. A vállalat lakóingatlanok és egyéb épületek generálkivitelezésével foglalkozik. Szerencsére munkából nincs hiány!" - mesélte a Ripostnak Adu.