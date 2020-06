A közösségi oldalán mondta el Tóth Gabi a véleményét a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetről és arról, mik a tapasztalatai az elmúlt időszakról. Elmondta, sok emberben csalódott, de arról is beszámolt, miért hálás.

"Látni a »végét« ennek a furcsa, bizonytalan időszaknak...

Te mit tanultál belőle? Én azt gondolom, hogy nem folytatódhat onnan, ahol »abbamaradt« az életünk akkor és ott márciusban... sok emberben csalódtam.

Pontosabban sok ember fordult ki önmagából, vagy mutatta meg igazi arcát... ezért is hálás vagyok! De a leghálásabb azért vagyok, mert az emberek nagy része példát tudott mutatni! Az összefogások, a figyelem, a szeretet, a veszteségek mind építettek bennünket még akkor is amikor úgy éreztük, hogy nincs kiút.. soha ne feledjük el ezeket a hónapokat!

Mindnyájan sebezhetőek vagyunk! Mindnyájan követünk el hibákat és mindnyájan küzdünk nap mint nap magunkkal, másokkal! Mert nem vagyunk egyedül .. mert valahol mind egy cipőben járunk! Arra kérlek benneteket, hogy soha ne feledjétek el ezt az időszakot! Soha ne feledjétek, hogy csodálatosak vagytok, mert példaértékű összefogással jöttünk ki ebből az egészből!

Hálás vagyok nektek! Még sok a bizonytalanság de hiszem, hogy a nehezén túl vagyunk! Második hullám??? Bízzunk abban, hogy nem lesz... de bármit is hozzon még ez az év vagy az élet, az biztos, hogy együtt újra képesek leszünk rá! Köszönöm nektek! Azért még fogok dalolászni is ne aggódjatok. Remélem hamarosan élőben is találkozunk valami brutál fesztiválon" - írta Gabi.