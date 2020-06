Meghan Markle legjobb barátnője össztűz alá került, miután állítólag csúnyán bánt egy afroamerikai influenszerrel. Jessica Mulroney elveszítette munkáit, és valószínűleg barátnőjét, Meghan Markle-t is el fogja. A hercegné és a tévés személyiség évek óta a legjobb barátnők, annyira jóban vannak, hogy Jessica segített Meghan esküvőjének szervezésében is, kapcsolatuk azonban fordulóponthoz ért, mivel a hírek szerint Meghan megdöbbent nő viselkedésén.

Ráadásul a hercegné attól is tart, hogy Jessica netán a barátságukkal próbálja bizonyítani a világnak, hogy nem rasszista - írja a The Sun. A bennfentesek azt is elmondták, Meghan biztos benne, hogy Jessica nem rasszista, de elborzadt attól, ahogy a nő kezelte azt a helyzetet.