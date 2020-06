Ahogy azt korábban megírtuk, csütörtök hajnalban elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, a magyar férfi válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Súlyos betegség után távozott az élők sorából, családja közleményt adott ki haláláról.

Sorra búcsúznak a sztárok is Benedektől: Shane Tusup és Tóth Vera közösségi oldalukon fejezték ki együttérzésüket. Faragó Tamás olimpiai arany-, ezüst- és bronzérmes vízilabdázó most az Origo Sportnak adott interjút:.

"Minden halál fájdalmas, de amikor ilyen hamar következik be, az még fájdalmasabb. Tudtuk, hogy Tibor nagy mérkőzés előtt áll, de mindenki reménykedett. Eddig is mindent megoldott. Bármennyire is negatívnak tűnt az orvosi vélemény, az utolsó pillanatig reméltük, hogy majd ezt is megoldja, mint eddig mindent az életében. Az egész tehetségét és tudását arra használta, hogy megoldja a dolgokat, ezért is gondoltuk, hogy képes lehet erre" - mondta a sportoló, aki névnapján beszélt utoljára Tiborral.

"A férfiak, főleg az olyanok, mint amilyen Benedek Tibor volt, nem szeretnek panaszkodni. Nem szeretjük kibeszélni, ha betegek vagyunk, talán egy kis szégyenérzés is van bennünk, nem férfias dolog, ha megbetegszünk. A betegségről konkrétan nem is beszéltünk, erről nem esett szó, csak próbáltunk egyfajta pozitív képet a beszélgetésbe szőni" - fejtette ki Tamás.

"Nemcsak az egyik legnagyobb vízilabdázótól, de magától a sportembertől búcsúzunk. Igazi fogalom volt."