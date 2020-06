Kornélia két évvel ezelőtt született, két ikertestvérével együtt, Gergellyel és Mártonnal. Az összesen négy gyermeket nevelő család egy Vas megyei faluban él, és most a világ segítségét kéri. Mint azt az édesapa, András elárulta, Kornélia súlyos agykárosodással született, amely nagyon sokrétűen korlátozza a kislány életét.

5 hetes korában azzal bocsátották haza a kórházból, hogy mozdulatlanul fog feküdni a szoba egyik sarkában, semmi akaratlagos tevékenységre nem lesz képes. Hallottuk, amit mondanak, értettük is a szavakat és tudtuk, hogy nagy a baj, hiszen hetekig életveszélyes állapotban volt, de elhinni nem tudtuk és nem is akartuk a jóslatot" - írja András a Zsaruellátó Facebook-oldalán.

(...) Első pillanattól rengeteg fejlesztésre hordjuk, eddig sikerült mindent önerőből megoldanunk, rengeteg túlóra és lemondás árán, a család támogatásával. Most viszont már elég nagy ahhoz Kornélia, hogy intenzív rehabilitációs heteken is részt vegyen ezen terápiák mellett. Találtunk egy szuper fejlesztőhazat Solymáron. Ennek ára szállással, utazással együtt azonban meghaladja anyagi lehetőségeinket, így kénytelenek voltunk gyűjtést indítani Kornélia mosolyáért címmel. Bízunk Kornélia fejlődésében, már most túlszárnyalta az orvosok jóslatait, akik szerint vegetáló szobanövény lesz - fejti ki az édesapa.