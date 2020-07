Az 54 éves Anna a tűzgyújtást követően autóba pattant és azonnal elhagyta a helyszínt. Másnap azonban önként betelefonált a rendőrségre, és bevallotta, mit tett.

A helyiek szerint Anna mindig is egy furcsa nő volt, de István betegségéig különösebb probléma nem volt vele. Tavaly azonban a férfi agyvérzést kapott, azóta pedig gyakorlatilag mozgásképtelen, ezért nem tudott védekezni a tűzzel szemben. Szerencsére azonban a szomszédok szemfülesek voltak, főleg József.

"A nagyfiam szólt, hogy füst árad Ancsáék házából, a nő pedig elhajtott. Papucsban kezdtem rohanni, tudtam, szinte biztos, hogy Pista bent van, mivel mozgásképtelen. Először a házba mentem be, de ott nem találtam. Közben már a lángok is felcsaptak, durranások hallatszottak. Átmentem a garázshoz, ahol végre megtaláltam Pistát. Felkaptam és rohantam ki vele, nehogy odavesszünk" - mesélte el hősies tettét József, aki azt is elárulta, hogy Anna nagyon embertelenül bánik Istvánnal, mióta megbetegedett.

"Addig persze, jó volt Pista, míg hordta haza a pénzt, de a betegsége óta levegőnek nézte őt az asszony, aki kijelentette, hogy az ő házából senki nem csinál kórházat, Pista helye azóta a garázsban van. A fia emberfeletti munkát végzett az apjával. A tragédia idején is csak azért nem volt otthon a gyerek, mert éppen a barátnőjét költöztette valahova" - írta meg a Blikk.