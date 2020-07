Lengyel Fiorellát 21 éves kora óta zaklatja egy férfi: üzeneteket küld neki, követi, emiatt pedig folyamatos stresszben és félelemben él.

Fiorella egy kávézóban dolgozott hat évvel ezelőtt, ahol a zaklató törzsvendég lett. Akkor kezdődött minden. Később a lány feljelentést tett, a bíróság pedig 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a férfit. Ő azonban nem állt le, a lány húgát is zaklatni kezdte, majd Fiorella barátját össze is verte egyszer. Akkor elvitték a rendőrök, de ahogy akkor, a most májusi őrizetbe vételt követően is szabadon távozhatott - írja a Blikk.