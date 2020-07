Elképesztő esetről számoltak be nemrég: egy családi összejövetel miatt lett koronavírusos egy család.

Tony Green azután számolt be az eseményekről, miután ő maga is meggyógyult a koronavírusból. A 43 éves férfi elárulta, hogy június közepén tartottak egy kisebb családi összejövetelt, ahova az idősebb rokonokat is meghívták, ráadásul senki sem viselt maszkot. A családi party után pár nappal pedig szép lassan jelentkezni kezdtek a rokonoknál a koronavírus tünetei.

A Texasban élő férfi kedvesének nagymamája szintén elkapta a kórt, és sajnos később bele is halt a szövődményekbe.

Az esetet követően a férfi elárulta: nagyon bánja, hogy megtartották a családi rendezvényt, arról nem is beszélve, hogy semmilyen óvintézkedést nem vettek komolyan - írja a People Magazin.