A 26 éves Amber Esala a függetlenség napját ünnepelte barátjával, Kyle-val és 11 hónapos kislányával. Egy kerti BBQ partit csaptak, ahová meghívták a barátaikat. A vacsora esten a szomszédok is részt vettek, akik hozták a német juhász kutyájukat. Az eb a tüzijáték miatt ijedt meg, és rátámadt Amberre. A képeken is látható, hogy mennyire súlyos sérüléseket okozott a nőnek: kiharapott a szájából egy darabot, és az orra is kettészakadt - írja a Northfoto.hu