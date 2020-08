Elvis igazi rajongói soha nem hitték el, hogy a zenész meghalt, összeesküvés-elméletek tömkelegét gyártják azóta is arról, hogy valójában a Király még mindig él. Most egy férfi azt állítja, találkozott Elvisszel annak állítólagos halála után, méghozzá Chilében. Fotót is készített róla, és megosztotta, miért gondolja azt, hogy a képen látható személy - aki Billnek hívatta magát - valójában Elvis.

"Mindketten a vezetéknevükön hívják az embereket, és mindkettejüknek törött a kisujja" - mondta a Daily Starnak az illető. Hozzátette, hogy szerinte a hangjuk is hasonló, a kinézetről nem is beszélve. A férfi, és az állítólagos Elvis évekkel ezelőtt egy darabig együtt dolgoztak, de már régóta nem beszélnek egymással.