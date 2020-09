A 82 éves korában, szeptember 5-én elhunyt Menzel előtt tisztelgők az épületben aláírhatták a gyászolók könyvét és a filmrendezőnek szentelt Jirí Menzel szeszélyes évei című kiállítást is megtekinthették.



A Rudolfinum vörös szőnyeggel borított lépcsőházának folyósóját a rendező kedvenc virágjával, napraforgókkal díszítették fel. A látogatók virágaikat és üzeneteiket a szomszédos parkban tehették le.

A kondoleálók sorát reggel nyolckor Milos Vystrcil, a szenátus elnöke nyitotta meg, aki egy csokor napraforgóval érkezett. Később Zdenek Hrib prágai polgármester és a cseh parlament két házának képviselői is lerótták kegyeletüket. A pandémia miatt a közönség csak kettesével léphetett be az épületbe, kézfertőtlenítés után.



Viktor Preiss, aki az elsők között jutott be felidézte, hogy színészként sohasem forgatott Menzellel, de színházban többször dolgoztak együtt, főleg vígjátékokban. "Vele megtanultam megérteni a gegeket, a humort. Nem szerette, ha a színészek groteszk arcot vágtak, azt akarta, hogy természetesek legyenek. Jó humora volt, és nagyon jól tudta, hogyan érvényesítse a színpadon" - emlékezett a színész.

Menzel végakaratához híven nem rendeznek számára nyilvános temetést. Özvegye, Olga Menzelova azonban úgy döntött, hogy Menzel kollégáinak, csodálóinak és barátainak kérésére tartanak egy búcsúztató ceremóniát.



Menzel 1967-ben a Szigorúan ellenőrzött vonatok című filmjéért kapta meg a legjobb idegen nyelvű film díját az amerikai filmakadémiától. A film Bohumil Hrabal műve nyomán született, akárcsak Menzel számos más alkotása.