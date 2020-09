A hazai könnyűzenei ipar támogatására Raktárkoncert néven indítottak koncertsorozatot, aminek a felvételei augusztus közepe óta zajlanak. A közönség szeptember 21-től láthatja a teljes egészében digitálisan közvetített rendezvényt.

A különleges, raktárépületekben készült felvételeken közel 200 előadó áll színpadra, köztük zenei legendák, fesztiválzenekarok és a mulatós zene jeles képviselői, egyenként 45 perces koncertet adva. A bulik helyszíni közönség nélkül zajlanak, kizárólag a technikai személyzet jelenlétében rögzítik az előadásokat.

A Raktárkoncert-felvételek a mindiGO TV alkalmazásában szeptember 21-től elérhetőek, minden regisztráló számára ingyenesen.

Noha világszerte kísérleteznek hasonló megoldásokkal, az innovatív magyarországi módszer egyszerre képes a zeneipar támogatására és a rajongók járványhelyzet-kompatibilis szórakoztatására.

A Raktárkocert-sorozat közel 200 fellépőjéből akik már színpadra léptek: Balázs Fecó, Tóth Gabi, Tóth Vera, Demjén Ferenc, Skorpió, Edda, Neoton Família, Charlie, Tátrai Band, Mobilmánia, Radics Gigi, Török Ádám és a Mini, Zorán, Dinamit, Ganxsta Zolee és a Kartel, Magna Cum Laude, Hobo, Hooligans, Emelet, Besh O Drom, Aurevoir, Rúzsa Magdi, Keresztes Ildikó.

A Raktárkoncert-sorozat rajongói nem maradnak exkluzív tartalmak nélkül, a Lounge Group ügynökség révén bepillanthatnak egyenesen a kulisszák mögé. Készülnek többek között fotós és videós backstage tartalmak az ügynökség által kezelt raktarkoncert.hu honlapra, Facebook és Instagram oldalra, emellett pedig a fellépőkkel beszélgetnek a Raktárkoncert helyszínén, melyet élőben a Lounge Group Facebook oldala közvetít. Az ügynökség korábban számos olyan projektben vett részt – többek között a turizmus és a divatipar területén -, melyeknek köszönhetően különösen jó kapcsolatot ápol a könnyűzenei előadókkal, biztosítva a közös munka gördülékenységét. Emellett a csapat segíti a felvételek technikai véglegesítését, a sorozat kommunikációját és még a koncertek látványvilágának megalkotását is.

A Lounge Group otthonosan mozog a hazai celebvilágban, számtalan influenszer együttműködést vitt sikerre ügyfelei megbízásából. Szakértelmüket és kreatív megoldásaikat az International Tourism Film-, Print-, Multimedia Award zsűrije is elismerte, akik a Magyar Turisztikai Ügynökségnek készített „Magyarország rád vár!" kampányukat arany fokozattal díjazta. A Lounge Group az évek alatt megszerzett tapasztalatait most a Raktárkoncert-sorozat szolgálatába állította, általuk tekinthetünk be a raktárkoncertek kulisszái mögé, ahol olyan kiváló hazai zenészek várják, hogy színpadra léphessenek, mint Charlie, HOBO, Tóth Gabi, Tóth Vera, a Hooligans, vagy Pápai Joci.