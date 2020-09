Egy születésnap mindig jelentőségteljes pillanat az ember életében, függetlenül attól, hogy ünnepli-e vagy sem. Az évek előrehaladtával a nők egyre kevésbé szeretik hangsúlyozni a gyertyák – és ezzel az éveik – számát, Ám Wolf Kati másképp vélekedik.

"Soha nem volt porondon a családunkban, hogy az öregedéssel foglalkozzunk. Anyu sem az a típus, aki a ráncait nézegeti a tükörben: természetes szépség, aki anyaként és feleségként is teljes életét él. Az ő példáját követem, és a lányaim is ezt látják. Ebben a »filteres« világban egyre fontosabb hangsúlyozni az egészséges önértékelést és önbizalmat. Ezt szeretném tinédzser lányaimban is megerősíteni. Persze negyven fölött már látom magamon az idő múlását, de nem akarok görcsösen harcolni a szarkalábakkal!" - mesélte a holnap megjelő HOT! Magazinban véleményét Wolf Kati.

