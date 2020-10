Müller Cecília hangsúlyozta: Európa- és világszerte a koronavírus-járvány második hulláma zajlik, környezetünkben mindenhol jelentősen emelkedik a megbetegedések és a halálozások száma.

Az országos tisztifőorvos közölte, várhatóan Magyarország is alkalmazni fog olyan antigén gyorsteszteket, amelyek a vírus valamely alkotóelemét - jellemzően fehérjéjét - mutatják ki.

Ezzel kapcsolatban elmondta, több összehasonlító vizsgálat zajlott és zajlik Magyarországon ezekkel a tesztekkel, és reményeik szerint vannak és lesznek olyan tesztek, amelyeket be lehet vonni a vizsgálatokba annak érdekében, hogy gyorsabb legyen a diagnózis felállítása, a pozitivitás kimutatása.



Keddre 818-cal nőtt az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma, és húszan haltak meg. Közülük 15 embernek szív- érrendszeri betegsége és magas vérnyomása, egynek alapbetegségként légzőszervi megbetegedése, további négynek pedig anyagcsere-betegsége, cukorbetegsége, pajzsmirigy- vagy krónikus veseelégtelensége volt - ismertette az országos tisztifőorvos. Életkoruk 53-92 év között volt.

Az azonosított fertőzöttek szám 32 298-ra nőtt, 627 embert kezelnek kórházban, közülük 37-en vannak lélegeztetőgépen. Az adatokat elemezve Müller Cecília elmondta, hogy a koronavírus-járvány második hullámában jellemzően a 20-29 éves korosztály betegedett meg, azonban a korfa eltolódni látszik. Míg az összes megbetegedés 25 százaléka ebből a korosztályból került ki, addig a 40. hétre részarányuk 23 százalékra esett. Ugyanakkor a 30-60 éves korosztályban tapasztalnak több megbetegedést, az összes fertőzötthöz képest részarányuk 45 százalék. A 14 éven aluliak részaránya az összes fertőzöttből 4,5 százalék, tehát a gyerekek körében továbbra sem jellemző a megbetegedés - emelte ki. Százezer főre vetítve elmondható, hogy a 40. héten 100 ezer lakosból 322 ember volt fertőzött, ez a szám az azt megelőző héten 253 volt, tehát a járvány felszálló szakaszában vagyunk - mondta. A 100 lakosra vetített korspecifikus eloszlás szerint a legtöbb beteg a 15-19 éves korosztályból kerül ki, hiszen ott 100 ezer főre vetítve 661 pozitív eset van. Müller Cecília kiemelte, valamennyi korosztály érintett, jellemzően a fiatal felnőttek és a középkorúak.



A területi eloszlást nézve a járvány kezdete óta a megbetegedésekben leginkább Budapest és Pest megye érintett, majd Győr-Moson-Sopron megye következik, a legalacsonyabb betegszám Békés megyében, Bács-Kiskunban és Tolnában van. Budapestre a 40. héten 100 ezer lakosra 641 pozitív eset jutott, amely duplája volt az országos átlagnak, amely 322. Mint mondta, a számok is azt támasztják alá, hogy a járvány kezelésében mindenkinek dolga van, nagyfokú fegyelmezettséget kíván mind az emberektől, mind a döntéshozóktól, együttműködésre van szükség. Továbbra is a járvány lassítása a cél, hogy ne háruljon túl sok teher az egészségügyi ellátórendszerre - hangoztatta Müller Cecília.

Kérdésre válaszolva az országos tisztifőorvos elmondta, rendelkezésre áll a betegek ellátásához szükséges intenzív terápiás szakember és szakasszisztens, ezen kívül tavasszal megtörténtek az átképzések is, rezidenseket, hatodéves orvostanhallgatókat és végzős ápolókat vontak be a lélegeztetőgépek kezelésére irányuló képzésbe. Hozzátette: a kórházai ellátást igénylő koronavírusos betegek kezelésére kijelölt intézményekben bővül az intenzívágy- és a lélegeztetőgép-kapacitás.



Müller Cecília beszélt arról is, hogy az enyhe tünetekkel otthon gyógyulóknak érdemes tüneti kezelést alkalmazniuk, láz-, fájdalom- és gyulladáscsökkentő készítményeket szedni. Érdemes kerülniük a fizikai megterhelést, javasolt az ágynyugalom, emellett érdemes az immunrendszer erősítése D- és C-vitaminnal, kellő mennyiségű folyadék bevitele mellett.