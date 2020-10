Nem tudta ellátni a kutáyit a mogyoródi férfi, ezért látogatta meg őt egy állatvédő. Indulatosan vonta kérdőre, leköpte és papuccsal is megdobálta. Az esetről videó is készült. Remélem, itt döglesz meg" - ilyen és ehhez hasonló trágárságokat mondott a betegnek. "Beteg lettem, nem tudtam ellátni a kutyákat" - védekezett a férfi.

Csak később tudtam meg, hogy beteg, de ez akkor sem mentség arra, ami azzal az állattal történt. Nem kért segítséget, csak láncra verve hagyta éhen halni a kutyát. A másik négylábú azért élte túl, mert ki tudott szabadulni a hámból és megenni, amit mások a kerítésen túlról bedobáltak élelmet" - mondta a Blikknek a videón beszélő férfi.

A beteg az eset után egy hónappal életét vesztette. A videót először maga a készítő töltötte fel a közösségi oldalakra, de a Facebook törölte, most viszont újra felbukkant, és többen is megosztották. Az állavédő férfi szerint a konkurencia áll az ügy mögött, szerinte túl népszerűek. "Túl népszerűek vagyunk, félnek, hogy túl sok jut nekünk az adó 1 százalékából, ezért kezdtek lejárató kampányt ellenünk".