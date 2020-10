A New York-i Presbiteriánus Kórház kutatói 101 olyan gyermek egészségi állapotát követték nyomon, akik koronavírusos édesanyától születtek március 13. és április 24. között két New York-i kórházban - olvasható a Science Daily című tudományos hírportálon. A koronavírusos édesanyák magánszobákba kerültek. Az újszülöttek az anyjuk ágyától csaknem két méterre elhelyezett, biztonsági bölcsőben pihentek. Szoptatás közben az anyák maszkot viseltek és előzőleg a kezüket, valamint a mellüket is szappannal és vízzel megtisztították.



"A pandémia alatt is ugyanúgy csináltuk a dolgokat, ahogy előtte, hogy segítsük az édesanya és a gyermek közötti kötődés kialakulását és az egészséges csecsemők fejlődését, miközben bevezettünk néhány plusz intézkedést a vírusnak való kitettség minimalizálására" - mondta Cynthia Gyamfi-Bannerman, a tanulmány egyik szerzője. A vizsgált újszülötteből mindössze kettőnél mutatták ki a SARS-CoV-2 jelenlétét, ám egyikőjüknél sem volt klinikai jele a betegségnek. A kutatók nem tudták megállapítani, hogy a két csecsemő hogyan fertőződött meg. Az orvosok két héten át megfigyelték az újszülöttek csaknem felét, köztük a két fertőzöttet és minden gyermek jó egészségi állapotban volt. Számos gyermekgyógyászati és egészségügyi szervezet adott ki ideiglenes irányelvet a koronavírusos kismamákra vonatkozóan, egyebek között azt javasolva, hogy az anyát és az újszülöttet válasszák szét a kórházi tartózkodás alatt, az anyák ne szoptassák közvetlenül a gyermeküket és az újszülötteket a lehető leghamarabb fürdessék meg. A tanulmányt vezető Dani Dumitriu szerint azonban ezek az ajánlások az anya és gyermek közötti SARS-CoV-2 transzmissziós rátákra vonatkozó adatok hiányában születtek.