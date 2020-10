A kispesti rendőrök rövid időn belül elfogták annak a bandának a három tagját, akik bántalmazták a 42-es villamos utasait. Az egyik elkövető, egy 16 éves fiú megütött egy fiatal férfit is, aki emiatt elesett. Ezután kitépte egy nő füléből a fülhallgatót, majd őt is inzultálták. A megütött sértett nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A fiatalok – a 16 éves hármas ikrek és a 24 éves G. Mónika – a villamosvezetővel is konfliktusba kerültek, majd leszálltak a járműről és különböző irányba távoztak. A kiérkező rendőrök rövid időn belül elfogták G. Mónikát és a hármas ikrekből két fiút, majd előállították őket a kerületi rendőrkapitányságra. A nyomozók az elkövetőket csoportosan elkövetett garázdaság bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A 16 éves ikertrió harmadik testvérét, Balogh Dezsőt még keresik a rendőrök - írja a 19.kerulet.ittlakunk.hu