Az operatív törzs ma is megtartotta szokásos tájékoztatóját a koronavírus aktuális helyzetéről hazánkban, annyi különbséggel, hogy Müller Cecília ezúttal nem volt jelent. Elmondták, az országos tisztifőorvos hivatali elfoglaltságai miatt volt kénytelen távol maradni. Őt Galgóczy Ágnes, az NNK osztályvezetője helyettesítette - írja a Blikk.

Elmondta, az 1259 elhunyt 6 százalékának semmilyen alapbetegsége nem volt. Hozzátette, a magyarországi halálozások száma nem több, mint az elmúlt 10 évben. Azt is elmondták, hogy rendelkezésre állnak az influenza elleni védoltások, és mivel ez egy változékony vírus, minden évben más-más törzsek kerülnek be, a WHO megállapítása alapján. A 3 és a 4 komponensű oltóanyag is hatékony. Az oltás mindenki számára ingyenes, és a háziorvosnál igényelhető.