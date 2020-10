Mintha átok ülne a Dancing with Stars szuperprodukción: még a kezdés előtt Marsi Anikó párját kellett lecserélni, aztán Détár Enikőt ért baleset, ami miatt kórházba kellett mennie, majd elhunyt Gabriela Spanic édesanyja. És ha ez nem lenne elég, három szereplő is pozitív koronavírus-tesztet produkált. Nem léphetett színpadra Marsi Anikó, Osvárt Andrea és Istenes László párja. Most pedig a vezető koreográfus, Márkó Róbert is távozik. A lap úgy tudja, több párosnak is gondja volt vele, így a békesség érdekében Márkó nélkül folytatódik a munka.



"Sok volt a vita a színpadra álmodott produkciókról, a párosok és Robi nem mindig voltak azonos véleményen. Ennek a forrása lehetett az is, hogy a táncosok a sok próba alatt jobban megismerték a partnereiket, míg a koreográfus leginkább a stúdióban találkozott velük" - mondta a lap egyik informátora.

A hírt a csatorna is megerősítette:

"A Dancing with the Stars több koreográfussal dolgozik együtt, hogy a nézők minél tökéletesebb produkciókat láthassanak hétről hétre. Markó Robi a kezdetektől segítette a csapatot, de a jövőben egyéb feladataira koncentrál. Köszönjük a munkáját, és sok sikert kívánunk neki!" - írta a TV2 sajtóosztálya.

Márkó Róbert úgy fogalmazott, hogy az egyéb feladatai annyi időt és energiát igényeltek tőle, hogy a show-ban nem tudta azt nyújtani, amit elvárt volna magától.