Ausztriában keddtől a profi sportok kivételével betiltanak minden rendezvényt, bezárnak a színházak, a múzeumok, az uszodák és a konditermek, a vendéglátóhelyek pedig csak kiszállítást vállalhatnak - jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár.

A hotelek sem fogadhatnak vendégeket. A veszteségek 80 százalékát az állam megtéríti. Emellett éjszakai kijárási tilalmat léptetnek életbe: Ausztria lakosai este 8 és reggel 6 között csak meghatározott esetekben - például munkába járás, sportolás vagy kutyasétáltatás miatt - hagyhatják el lakhelyüket. Személyes találkozókra legfeljebb két háztartás tagjai között kerülhet sor.

Az iskolák és az óvodák továbbra is nyitva maradhatnak, de a felső tagozatosok és a felsőfokú oktatási intézmények tanulói áttérnek a digitális oktatásra.

Az üzletek korlátozások nélkül nyitva tarthatnak, és a személyes szolgáltatást nyújtók - fodrászok, kozmetikusok - is folytathatják munkájukat. Ugyanakkor 10 négyzetméterre csak egy vendég juthat.

A kórházakban és az idősotthonokban korlátozzák a látogatást. A látogatók egy negatív koronavírus-teszttel vagy megfelelő maszkkal (FFP2) léphetnek csak be az időseket, ellátásra szorulókat és betegeket ápoló létesítményekbe, és be kell tartaniuk az előírt távolságot. A szigorítás alól csak a palliatív kezeléseket és a kritikus életszakaszokban lelki segélyt nyújtó létesítmények képeznek kivételt.

Kurz az esetek robbanásszerű növekedésével indokolta a szigorításokat.

Megjegyezte: az intézkedéseket decemberben enyhíthetik. Ausztriában 104 925 fertőzöttje és 1109 halálos áldozata van a koronavírusnak.