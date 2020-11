Egy utolsó görbe estére csábították a fiatalokat a szórakozóhelyek, ugyanis kedd éjféltől erre már nincs lehetőségünk a koronavírus miatt bevezetett korlátozások miatt.

Sokan igyekeztek megadni a módját az utolsó szabad este megünneplésének. Az egyik Erzsébet körúti bárban azonban a fiatalok között vita alakult ki, ami tömegverekedéssé fajult.

„Annyi rendőrautó volt, hogy még a villamos útját is elállták. Az egyik szemtanú azt mondta, hogy egy fiatal lány miatt alakult ki a verekedés, aki a barátjával és a társaságukkal volt lent a helyszínen. A másik brigád támadt rájuk valamiért, amibe mások is becsatlakoztak. Összesen több mint 10 ember ütötte egymást, valaki pedig még paprikaspray-vel is befújt" – mesélte a Borsnak egy lány, aki ott volt.

Teljesen szétverték a bárt, a verekedés még az utcán is folytatódott. A rendőrök öt embert állítottak elő.

„A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság csoportosan elkövetett garázdaság bűntett miatt indított eljárást, mely során három férfit és két nőt hallgattak ki gyanúsítottként. A verekedésben részt vevők közül ketten könnyű sérülést szenvedtek, más az eset során nem sérült meg. Az eljárást a kerületi rendőrkapitányság a gyanúsítottak szabadlábon hagyása mellett folytatja" – mondta el a BRFK kommunikációs osztálya.

A helyszínre érkező mentők két nőt vittek be a kórházba könnyebb sérülésekkel az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint.