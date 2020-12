A múlt héten szeptember óta először csökkent az újonnan igazolt koronavírus-fertőzések száma - jelentette be a WHO főigazgatója hétfői sajtótájékoztatóján Genfben, mindazonáltal további elővigyázatosságra intett.

"Nincs helye elbizakodottságnak, különösen így, hogy sok kultúrában és országban közeledik az ünnepi időszak" - figyelmeztetett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, aki arra kérte az embereket, hogy az ünnepek alatt is kerüljék a nagyobb összejöveteleket. Hangsúlyozta: a családi és baráti összejövetelek nem érik meg, hogy az emberek másokat vagy magukat veszélyeztessék."Mindannyiunknak át kell gondolnia, kinek az életét tesszük kockára a döntéseinkkel" - vélekedett.



A WHO szerint az új, csökkendő trend elsősorban az Európában regisztrált alacsonyabb fertőzésszámnak tudható be, amelyet az itt bevezetett karanténintézkedések és egyéb korlátozások nyomán sikerült lejjebb szorítani. A síturizmus felfüggesztésének kérdésében az európai országok közt nincs egyetértés, főigazgató leszögezte: az embereknek el kell kerülniük a zsúfolt helyeket. "Először mindenki kérdezze meg magától: valóban szükséges-e elutaznia?" - tette hozzá.



Michael Ryan, a WHO veszélyhelyzeti igazgatója mindazonáltal úgy vélte, a vírus kevésbé terjed szabad téren, és kevés az esélye annak, hogy valaki a lesiklópályán fertőződik meg. Leszögezte: a járvány terjedésére nézve elsősorban más, a síturizmushoz kapcsolódó tevékenységek során lehet veszélyes, és kiemelte a repülőket, a turistabuszokat, valamint a sílifteket.