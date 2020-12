A vírustagadó Gődény Györgyöt ma hajnalban a saját otthonából vitték el a rendőrök. A reggeli órákban a rendőrség házkutatást tartott náluk, a felesége beszámolója szerint néhány dokumentumot is lefoglaltak, majd a híres gyógyszerészt letartóztatták.

"Biztos tudtok róla, hogy már jó ideje aljas támadásoknak vagyunk kitéve. De a mai nap ennél tovább mentek, és a családunk életébe már közvetlenül is beavatkozva, hajnalban megszálltak bennünket, majd házkutatás és lefoglalás után Gyurit elvitték a magukat „nemzetinek" mondó nyomozóiroda emberei... Sejthetitek, hogy mit éltünk meg a családdal és a 2 hónapos unokával az otthonunkban, ezért arra kérlek titeket, hogy most különösen erősítsétek lélekben Gyurit és bennünket, mert nem csak feleségként, de anyaként és nagymamaként is ezt elviselni a támogatásotok és szolidaritásotok nélkül nehezen lehet" - írja a posztjában.

Egyelőre még nem érkezett hivatalos információ az eset hátteréről.