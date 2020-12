1893 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 285 763 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7237 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 83 115 fő, az aktív fertőzöttek száma 195 411 fő. Az aktív fertőzöttek 18%-a, az elhunytak 21%-a, a gyógyultak 23%-a budapesti. 7845 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 597-en vannak lélegeztetőgépen.

Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbít, tehát január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés. A karácsonyi ünnepekre vonatkozó szabályokról december 21-én lesz döntés, az esti kijárási tilalom szilveszterkor is életben lesz.

A jelenleg érvényben levő intézkedésekről és korlátozásokról itt olvashatsz.