„Nagy öröm és büszkeség, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának közreműködésével végre hazatérhetett az itthon korábban magyarul soha ki nem adott két önéletrajzi regény" - mondta el a könyvbemutatón dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Mininisztériumának miniszter-helyettese.

Zukor Adolf, a Paramount Pictures alapítójának, az amerikai filmgyártás atyjának önéletrajzi kötete, a The Public Is Never Wrong 1953-ban jelent meg, most A közönség sohasem téved címmel jelenik meg itthon.

Fried Vilmos, ismertebb nevén William Fox, a 20th Century Fox alapítójának, a hangosfilm úttörőjének életrajzi regénye Upton Sinclair presents: William Fox 1933-ban jelent meg, most Upton Sinclar bemutatja: William Fox címmel kerül a magyar olvasók elé.

Takó Sándor, a kötetek kiadója, szerkesztője megköszönte az EMMI és Rétvári miniszter-helyettes úr támogatását, kiemelte:

„A két kötet a Magyarok Hollywoodban induló könyvsorozatunk keretében jelenik meg. A munka a két életmű hazahozatalával nem befejeződött, inkább elkezdődött, a sorozat keretében több további kiadványon is dolgozunk. Közülük is kiemelném a jövő évben megjelenő Hollywood és a magyarok című ismeretterjesztő kötetünket."

Kollarik Tamás, a kötetek szerkesztője, ötletgazdája Egri Lajos: A drámaírás művészete című legendás mű után újabb kiemelten fontos kulturális érték hazahozatalán dolgozhatott. Kollarik szerint:

„A két életút és életrajz messze túlmutat személyes sorsok bemutatásán, komoly tanulságokat hordoz, összekötnek kultúrákat és nemzeteket. Ami Liszt és Bartók a zenében, Kubala és Puskás a labdarúgásban, az Zukor és Fox az egyetemes filmkultúrában. Magyar földön születtek, kulcsfontosságú szerepet játszottak Hollywood „feltalálásában", és életük végéig büszkén vallották magukat magyar amerikainak, nem elfeledkezve a gyökereikről."