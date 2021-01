Megdöbbentő, ahogy a kedvesnek tűnő mókusok viselkednek az elmúlt időszakban New Yorkban.

Szó szerint birkóztunk a hóban (...) aztán hirtelen abbahagyta, és én ott álltam talpig véresen" - mesélte az egyik megtámadott nő, aki harcát a kis állattal egy MMA küzdelemhez hasonlította.

New York Queens részén a mókusok teljesen megvadultak, ok nélkül támadnak rá emberekre. Felmásznak a lábukon és ahol érik, ott harapják őket. A lakók hívtak már állatbefogót is, de az nem járt sikerrel - írja a CBS Chichago.

Feltehetően nem veszettség áll a dolog hátterében, hiszen ez a betegség szinte teljesen kizárt ilyen kistestű rágcsálók körében. Sokak szerint a furcsa és igen kellemetlen jelenség hátterében az állhat, hogy az emberek elkényesztették a mókusokat, mivel gyakran etették őket.

Egyelőre nem tudni, hogyan fog a vérmókus-probléma megoldódni.