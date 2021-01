A kormányzati oldalon azt írták: 2021 első hetében a szennyvízminták átlagos SARS-CoV-2 koncentrációja továbbra is stagnáló vagy enyhén csökkenő tendenciát mutat.



A vizsgálati eredmények alapján az első héten egyik településen sem tapasztaltak jelentős növekedést. Debrecenben, Kaposváron, Salgótarjánban és az öt Budapest környéki településen (Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi, Százhalombatta) csökkenő a tendencia. Szekszárdon és Szolnokon azonban továbbra is az átlagosnál magasabb az új koronavírus koncentrációja a szennyvízben - tették hozzá. Kiemelték továbbá, hogy a kedvező tendencia fenntartása érdekében továbbra is fontos a járványügyi szabályok betartása: mindenki tartsa be a kijárási korlátozásokat, akinek pedig tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát! Fontos a legalább 1,5 méteres távolság megtartása, a maszk viselése, valamint a gyakori és alapos kézmosás is - sorolták.