Vass Gábor hosszú betegség után 64 éves korában hunyt el. Bár már hosszú ideje küzdött a gyilkos kórral, ez nem gátolta meg abban, hogy elvégezze a feladatait. A kezeléseit mindig úgy alakította, hogy azok rádiós munkáit ne befolyásolják, az utolsó időszakban azonban már annyira legyengült, hogy otthonról dolgozott - írja a Blikk.

Sokan a kollégái közül nem is tudtak arról, hogy mennyire beteg a színművész.

"Amióta meghallottam a rossz hírt, nem találom a szavakat. Több kollégával is beszéltem, senki nem tudott arról, milyen nagy a baj. A Madách Színház társulatánál voltunk kollégák, ő valahogy mindig előttem járt" - nyilatkozta Kautzky Armand.

A betegséggel folytatott harc közepette azonban a koronavírus is megtámadta a szervezetét, amivel viszont már képtelen volt felvenni a versenyt.

"Akkor is tartottuk a kapcsolatot, amikor már nem járt be. Emlékszem, karácsonykor, éppen egy kezelés után már gyenge volt a hangja, de akkor is mondta, ez csak mellékhatás, minden rendben lesz. Egy hete már újra a régi volt, bár akkor mondta, hogy elkapta a koronavírust, de megnyugtatott, hogy túl lesz ezen is. Sajnos, nem így történt. Rettenetes, hogy ennyi kollégát, barátot, ismerőst veszítünk el mostanában..." - nyilatkozta a Retro Rádió műsorvezetője, Dj Dominique.