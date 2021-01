Országszerte fagyosan indult a reggel, átlagosan mínusz 6,6 fokig süllyedt a hőmérséklet, és a szezonrekord több helyen megdőlt. Ezen a télen mostanáig mínusz 12,7 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet, amit a Nógrád megyei Zabaron mértek. Ott most mínusz 13,6 fokot mértek. Ennél is alacsonyabb hőmérsékletet mértek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Hidasnémetiben, ahol mínusz 13,8 fok volt. A leghidegebb pedig Verpeléten volt, így mostantól mínusz 14,3 fok a mostani tél szezonrekordja.

Ugyanakkor megjegyezték: a január 16-ra vonatkozó abszolút hideg rekordtól azért elég messze voltunk, ugyanis 1942-ben Putnokon mínusz 29,5 fokot mértek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében az extrém hideg veszélye miatt három megyére is figyelmeztetést adott ki vasárnapra. Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mínusz 15 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.

Az előrejelzés szerint szombat délután a Dunántúlon több helyen lehet hószállingózás, gyenge havazás. A Dunától keletre csak helyenként valószínű hózápor, de estétől már ott is több helyen havazhat. Vasárnap kezdetben többfelé, a délutáni óráktól már csak helyenként valószínű hószállingózás, kisebb havazás. Az északnyugati szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, éjszaka átmenetileg ott is mérséklődik a légmozgás.