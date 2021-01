J. Trainor a a wetherbyni fiatalkorúak börtönében dolgozott, mint büntetés-végrehajtási felügyelő, ám ennek már vége, miután napvilágra került a 25 éves nő erotikus bűncselekmény-sorozata.

A dolog 2019 őszén kezdődött, amikor J.Trainor észrevette, hogy az egyik rabnál mobiltelefon van, ami természetesen nem szabályos. Ekkor kezdett el intim képeket küldözgetni magáról, de olyan fotó is akadt, amit kinyomtatva adott át a fogvatartottnak.

Ugyanezt tette egy másik fiatalkorúval, ám esetében azt is megengedte, hogy a srác néhány alkalommal megfogdossa. Miután az eset kiderült, J.Trainort azonnal elbocsátották, illetve bíróság elé állították. A nő enyhítő körülménynek szánva elmondta, hogy boldogtalan, nem szeret Wetherbynben dolgozni, mert kiközösítik, és a házassága is romokban hever - írja a The Sun.