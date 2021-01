Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Budapestre, valamint Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Nógrád megyére adták ki az ónos eső veszélye miatti figyelmeztetést.

Azt írták: este keleten, északkeleten továbbra is lehet kisebb hószállingózás, néhol ónos szitálás. Az élénkülő, erősödő délnyugati szél a Tiszántúl keleti, északkeleti részén esetlegesen hordhatja a havat. Késő estétől észak, északnyugat felől újabb hullámban várható csapadék. Az Észak-Dunántúlon eső lesz a jellemző, ott csak kisebb eséllyel lehet ónos csapadék. A havazás területe fokozatosan szorulhat vissza kelet felé, miközben átmenetileg Észak-Magyarországon, a Dunakanyar térségében, a középső országrészben, az Alföld középső tájain kis mennyiségű ónos eső is hullhat.

Nagyobb mennyiségű csapadék északkeleten várható, ott 3-6 centiméternyi hó, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén akár 6-8 centiméternyi hó is hullhat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére a havazás miatt adtak elsőfokú figyelmeztetést.

Szerdán a déli órákig északkeleten is fokozatosan megszűnik a csapadék, majd késő este az Északi-középhegység térségében az északi határvidéken lehet helyenként ónos szitálás - tették hozzá.

Az előrejelzés szerint szerdán a leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 4 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet. Napközben a szél nagy területen lesz élénk, erős, délnyugaton viharos közeli lökések is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet plusz 2 és 11 fok között alakul, a tartósan borult északkeleti tájakon lehet alacsonyabb, míg a naposabb déli, délnyugati körzetekben magasabb a hőmérséklet.