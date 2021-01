844 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 360 418 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 56 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 024 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 243 092 fő, az aktív fertőzöttek száma 105 302 főre csökkent. 3814 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 247-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 146 695 fő kapott oltást, közülük 9403 fő már a második oltását is megkapta. Az eddig beoltottak többsége egészségügyi dolgozó, emellett már tízezer idősotthonban lakó és dolgozó oltása is már megtörtént. Az oltás ütemét, gyorsaságát a vakcinák érkezése határozza meg. A kormány lassúnak tartja az EU által koordinált vakcinaszállítmányok ütemét, ezért kínai és orosz vakcinák beszerzését is megcélozta, hogy mielőbb megkezdődhessen a lakosság tömeges oltása és korlátozások feloldása. Oroszországból egymillió ember oltására elég vakcina fog érkezni három ütemben - írja a Koronavírus.gov.hu.