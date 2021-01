A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 244 681 fő, az aktív fertőzöttek száma 104 083 főre csökkent. 3815 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 263-an vannak lélegeztetőgépen. Eddig 149 676 fő kapott oltást, közülük 12 639 fő már a második oltását is megkapta. Az eheti vakcinaszállítmányokkal az egészségügyi dolgozók és idősotthonok oltása folytatódik. Az oltás ütemét, gyorsaságát a vakcinák érkezése határozza meg. A kormány lassúnak tartja az EU által koordinált vakcinaszállítmányok ütemét, ezért kínai és orosz vakcinák beszerzését is megcélozta, hogy mielőbb megkezdődhessen a lakosság tömeges oltása és korlátozások feloldása. Oroszországból egymillió ember oltására elég vakcina fog érkezni három ütemben.