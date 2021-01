Mary Ramsay professzor nyilatkozatának előzményeként a német oltásügyi bizottság csütörtöki médiaértesülések szerint olyan ajánlás kiadására készül, amely szerint az Oxford/AstraZeneca-vakcinát Németországban a 65 évnél idősebbeknek egyelőre ne adják be.

A német kormány tanácsadó testületeként is működő szervezet indoklása szerint ugyanis nincs elégséges mennyiségű vizsgálati adat arról, hogy ez az oltóanyag mennyire hatékonyan védi az időseket a koronavírus okozta betegség ellen.

A bizottság ezért azt javasolta, hogy az Oxford/AstraZeneca-vakcinában Németországban csak a 18-64 év közötti korosztályok részesüljenek.

Ramsay professzor csütörtök délután ismertetett reagálásában közölte ugyanakkor, hogy a Nagy-Britanniában használt mindkét oltóanyag, az Oxford/AstraZeneca- és a Pfizer-BioNTech-vakcina egyaránt biztonságos és magas fokú védelmet nyújt, különösen az új koronavírus okozta Covid-19 betegség súlyos formáinak kialakulásával szemben.A Public Health England oltási igazgatója maga is hangsúlyozta, hogy a próbaidőszakban az idősek körében túl kevés esetben vizsgálták az AstraZeneca-vakcinát annak pontos meghatározásához, hogy ez az oltóanyag ebben a korcsoportban mennyire hatékony.

Mary Ramsay professzor szerint azonban az idősek immunreakcióiról eddig rendelkezésre álló adatok is nagyon biztatók az Oxford/AstraZeneca-oltóanyag esetében.

Hozzátette: a súlyos betegség és a halálozás kockázata az életkor emelkedésével exponenciális ív mentén növekszik, és a legfontosabb feladat, hogy a veszélyeztetett lakossági csoportok lehető legtöbb tagját beoltsák a Nagy-Britanniában használt két vakcina valamelyikével.

Paul Hunter professzor, a University of East Anglia egyetem orvostudományi karának járványügyi kutatója a BBC rádiónak nyilatkozva csütörtökön kijelentette: a brit szakértők tudják, hogy az Oxford/AstraZeneca-vakcina biztonságos a 65 évnél idősebbek számára is.

Hozzátette: az idős korosztály esetében az oltóanyag jóval kevesebb mellékhatást okoz, mint a fiatalabbak körében, és szinte biztos, hogy alkalmazása nagyon előnyös a súlyos betegség kialakulásának és a kórházi kezelés szükségességének megelőzése szempontjából.

Boris Johnson brit miniszterelnök csütörtökön kijelentette: a brit szakhatóságok teljesen egyértelműen azon a véleményen vannak, hogy az Oxford/AstraZeneca-vakcina nagyon jó és hatékony, már egy dózis beadása után is magas szintű védelmet nyújt minden korcsoportban.A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) eddig a Pfizer és a BioNTech, az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca, valamint a Moderna vakcináinak forgalmazását engedélyezte. A december 8-án kezdődött oltási kampány az első két oltóanyaggal folyik, az amerikai Moderna vállalat vakcinája várhatóan tavasszal érkezik.

A brit kormány eddig csaknem 370 millió adag oltóanyagot rendelt, és hivatalos célkitűzése, hogy február 15-ig a legveszélyeztetettebb csoportok mindegyik tagja - 16 millió ember -, őszre a teljes felnőtt brit lakosság megkaphassa legalább a koronavírus elleni oltás első dózisát.

A brit egészségügyi minisztérium csütörtök este ismertetett adatai szerint országszerte eddig 7 447 199-en részesültek az oltás első adagjában, 476 298-an a második dózist is megkapták.

A járvány terjese továbbra is jelentős ütemben lassul.

A szaktárca csütörtök esti ismertetése szerint az elmúlt egy hétben 200 089 új koronavírus-fertőzést szűrtek ki az Egyesült Királyság egészében, 83 303-mal, 29,4 százalékkal kevesebbet, mint az egy héttel korábbi azonos időszakban.

Január elején még 60-70 ezer között volt a naponta újonnan izolált fertőzések száma.