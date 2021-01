Szombat

Változóan felhős időre számíthatunk, a dél, délnyugati tájakon tartósabb ködfoltokkal, rétegfelhővel. Esetleg északon fordul elő kisebb zápor. Estétől fokozatosan beborul az ég. 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap

Hajnalban, reggel sokfelé várható csapadék: az esőt az északi tájakon havazás váltja fel. Napközben észak felől csökken a felhőzet, de déli országrészben akár késő estig is lehet csapadék: a Dél-Alföldön inkább eső, havas eső, de később itt is lehet hó; ezzel szemben a délnyugati területeken tartósabban havazhat, itt akár 5-10 cm-es hótrakaró is kialakulhat. 0 és +5 fok közé hűl a levegő. Az ÉK-i szél megélénkül.



Hétfő

A nap első felében keleten még több helyen lehet havas eső, hózápor, majd megszűnik a csapadék. Máshol változóan rétegfelhős idő lesz. Reggelre -10 és -2 fok közé süllyed a hőmérséklet, délután is csak +1, +2°C várható.

Kedd és szerda

Erősen felhős, párás, foltokban ködös időre van kilátás. A délnyugati széllel egyre enyhébb levegő érkezik hazánk térségébe: szerdán már a kevésbé felhős tájakon +10 fok is lehet - írja a Köpönyeg.hu.