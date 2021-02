A Downing Streeten tartott sajtóértekezletén Van Tam professzor leszögezte: a brit koronavírus-járvány domináns okozója a Délkelet-Angliában tavaly azonosított kenti változat, és bőséges mennyiségű vizsgálati adat utal arra, hogy e variáns ellen hatékonyak a brit oltási kampányban jelenleg használt vakcinák is. Hozzátette: ellentétben a brit sajtóban kissé ijesztő szalagcímek alatt megjelent értesülésekkel, valószínű az is, hogy a Nagy-Britanniában legnagyobb számban használt Oxford/AstraZeneca-oltóanyag a dél-afrikai koronavírus-variáns esetében is alkalmas a súlyosabb megbetegedések kialakulásának megakadályozására.





Az angliai tisztifőorvos-helyettes elmondta azt is, hogy a többi vakcinagyártó, amelyekkel a brit kormány szintén kapcsolatban van - a Pfizer/BioNTech, a Janssen és a Novavax - előzetes, klinikai vagy szerológiai vizsgálati adatokat tett közzé oltóanyagairól a dél-afrikai variánssal összefüggésben.

Ezeket a vizsgálati anyagokat egységes csomagként kezelve bízni lehet abban, hogy e vakcinák a dél-afrikai vírusváltozat esetében is jelentősen csökkentik a súlyos megbetegedések számát, még akkor is, ha a fertőződések megakadályozásában esetleg valamivel kevésbé hatékonyak - fogalmazott Van Tam professzor.



A dél-afrikai variánst eddig mindössze 147 páciens koronavírus-szűrővizsgálati leletében azonosították Nagy-Britanniában. Ezzel kapcsolatban Jonathan Van Tam elmondta: a dél-afrikai változatnak semmiféle olyan kifejezett terjedési tulajdonsága, fertőzőképességi előnye nincs a többi koronavírus-variánshoz képest, amely miatt azt kellene feltételezni, hogy a következő hónapokban ez a változat válik a domináns koronavírus-típussá.



Az angliai tisztifőorvos-helyettes mindezek alapján nyomatékosan kérte, hogy senki ne halogassa a koronavírus elleni oltás beadatását abból a meggondolásból, hogy majd inkább a dél-afrikai variánsra átdolgozott - a gyártók által őszre kilátásba helyezett - vakcinákat adatja be magának.

Elmondta: amikor kész lesz a módosított oltóanyag, mindenki újraoltathatja magát, és azoknak, akik a jelenlegi vakcinák mindkét dózisát megkapják, a dél-afrikai és egyéb vírusvariánsokra átdolgozott későbbi oltóanyagokból már csak egy adagra lesz szükségük.