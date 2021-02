Humenyánszky Jolán szobrászművész, Szilágyi István övegye február 6-án hunyt el egy budapesti kórházban. Tavaly év végén derült ki, hogy tüdődaganata van.



A Blikk úgy tudja, hogy Jolika nénit február 25-én helyezik örök nyugalomra az Új Köztemetőben katolikus szertartás szerint. Utolsó kívánsága az volt, hogy a férje mellett nyugodhasson.



"Jolika esetében is a hamvasztás mellett döntöttek, így az ő urnája Pista mellé kerül. Azt nem tudom, hogy a fiuk, Peti hogyan viseli ezt, nem is tudom, hogy ő most ott lehet- e a temetésen vagy sem. Egyelőre az sem biztos, hogy a Belgiumban élő rokonok itt lehetnek-e" - mondta a lapnak Sarolta, Jolia testvére.

Szilágyi Istvánnal a fia, Péter végzett tavaly májusban, otthonukban agyonverte. A férfi azóta börtönben van.