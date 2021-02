Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős, napos időre lehet számítani, de keleten délutánig egy-egy hózápor is lehet. A légmozgás több helyen élénk, néhol időnként erős lesz. A leghidegebb órákban mínusz 12 és mínusz 5 fok között alakul a hőmérséklet, de a havas, derült, szélvédett területeken akár mínusz 20 fokig is lehűlhet a levegő. Az extrém hideg veszélye miatt hétfőre Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Napközben mínusz 3 és plusz 4 fok között lesznek a csúcsértékek.



Kedden a legtöbb napsütés az ország keleti felében várható, nyugaton inkább az erősen felhős ég lesz a jellemző. Nagyjából délig fordulhat elő csapadék, főleg a Dunántúlon: elszórt jelleggel hószállingózás, gyenge havazás. A minimumhőmérséklet általában mínusz 10 és mínusz 3 fok között valószínű, de a derült, szélvédett, havas tájakon mínusz 17 fokig is lehűlhet a levegő. A nappali maximumok mínusz 2 és plusz 5 fok között alakulnak.



Szerdán napközben elszórt jelleggel várható csapadék: többnyire gyenge eső, de reggel északon átmeneti ónos eső, északkeleten pedig hószállingózás, kisebb havazás is előfordulhat. Hajnalban általában mínusz 8 és mínusz 1, a kezdetben derült, havas részeken viszont mínusz 15 és mínusz 9 fok között lesz a hőmérséklet. Kora délután többnyire plusz 4-9 fokig melegszik fel a levegő, de az Északi-középhegységben csupán 0 és plusz 4 fok közötti értékeket mérhetnek.



Csütörtökön túlnyomóan napos idő lesz, de az északkeleti határ közelében lehetnek átmenetileg erősen felhős területek és arrafelé gyenge eső előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 2 fok, míg a derült, havas helyeken mínusz 10 és mínusz 6 fok között valószínű. Kora délután többnyire plusz 5-10 fokig emelkedik a hőmérséklet, az Északi-középhegységben ugyanakkor csak plusz 2-4 fok várható.



Pénteken erősen megnövekszik a felhőzet, napsütés főleg a Tiszántúlon lehet. Elszórt jelleggel fordulhat elő csapadék: északkeleten vegyes halmazállapot, másutt inkább az eső lesz a jellemző. A minimumok nyugaton mínusz 4 és plusz 1, keleten általában mínusz 10 és mínusz 5 fok között alakulnak, de a derült, szélvédett, havas tájakon mínusz 15 fok is lehet. Kora délután 0 és plusz 8 fok közötti értékek várhatók.



Szombaton csak csekély eséllyel fordulhat elő jelentéktelen csapadék. Hajnalban mínusz 7 és plusz 2, napközben plusz 2 és 9 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap többórás napsütés valószínű csapadék nélkül. A hőmérséklet hajnalban mínusz 5 és plusz 1, napközben plusz 4 és 10 fok között lesz.