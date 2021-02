Szilágyi István özvegye 78 éves korában hunyt el, Jolika nénit február 25-én helyezik végső nyugalomra. Eredetileg úgy volt, hogy szociális temetést kap. Unokája és volt menye nem tud hazajönni Belgiumból. Testvére pedig nem tudja finanszírozni a temetés költségeit.

Szilágyi István özvegye még életében rendelkezett arról, hogy milyen búcsúztatót szeretne, segítője, Baricz Dezső pedig mindent megtett azért, hogy ezt megvalósítsa. A szobrászművész utolsó kiállításán befolyt pénzösszegből, és néhány jószándékú ember felajánlásával összegyűlt rá a keret, illetve a sírkőért sem kell fizetni

„Nálam Baricz Dezső járt el a temetés ügyében, és ehhez a család jóváhagyását is megkapta. Szerencsére az a sírkőkészítő, aki Szilágyi István síremlékét térítésmentesen elkészítette, most azt is vállalta, hogy ingyen vési rá a színművész neve mellé Jolika néniét, és helyezi vissza immár örökre a sírkő fedelét a házaspár végső nyughelyére" – mondta el a Diána Temetkezési Vállalat képviselője.

„Bár a költségek még a sírkő készítőjének nemes felajánlása ellenére is túllépik a háromszázezer forintot, jó szándékú emberek támogatásával sikerült az összeget kipótolni. Ennek köszönhetően méltó urnát tudtunk kérni, és a temetés is méltó lesz Humenyánszky Jolán szobrászművészhez„ – árulta el a Fónagy István, a Baptista Szeretetszolgálat önkéntese a Blikknek.