A brit Kate Weinberg az a 45 éves nő, aki úgynevezett hosszú Covidban szenved. Már teljesen kilátástalannak érzi a helyzetét, hiszen napról napra gyengébb és fáradékonyabb - írja a Bors.



Vannak napok, amikor az izomfájdalom már reggel ott van, izzó tűzként kúszik felfelé a vádlimban és a combomban. Egyes testrészeim pedig olyanok, mintha nem is hozzám tartoznának – egy elhalt ujj, egy zsibbadt lábfej és a terjeszkedő hidegrázás, ami mélyen a csontjaimban ül. Más napokon nem szenvedek a fájdalomtól, de gyengének érzem magam és szédelgek, vizenyős végtagjaimmal pedig már a fürdőszobáig is kihívás eljutni, nem is beszélve a lépcsőzésről

– mesélte az írónő.

Ez nem olyan, mint a fáradtság vagy a kimerültség: olyan érzés, mintha az egész szervezetemet megmérgezték volna. Ekkor már hangulatilag is magam alatt vagyok, az arcizmaim fájnak, és a beszéd is nehézkessé – ha nem lehetetlenné – válik

– tette hozzá.