Polgár Tünde úgy gondolja, minden megtörtént velük, ami 21 év alatt megtörténhet. Sosem gondolta volna például, hogy egy megcsalást is meg tud bocsátani.

Árpád még a kapcsolatuk elején egy zűrös társasággal barátkozott, ám azóta teljesen elhagyta ezt az életmódot, és visszanyerte a felesége bizalmát. A luxusfeleség szerint muszáj nyíltan és őszintén megbeszélni a konfliktusokat, a sérelmeket, de úgy véli, nem érdemes elhamarkodni a házasságot.







„Amikor valakivel összekötjük az életünket, akkor az eszünket is elő kell vennünk, és látni a hibáit. Mérlegelni kell, hogy ezzel együtt tudunk-e élni életünk végéig. Persze az ember változik az évek alatt, de azt is tudni kell együtt, egymást elfogadva" – árulja el Tünde a holnap megjelenő HOT! magazinban.

A luxusfeleség arról is mesél a lapban, hogy miként oldják meg a konfliktusokat a férjével, és hogy mi az, amitől olykor szinte megőrül.

Keressétek a HOT! magazint digitális formában is a digitalstand.hu/hot oldalon!