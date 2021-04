Napközben 25 fok is lehet, aztán esetfelé érkezik a fekete leves.

Csütörtökön általában napos idő lesz a jellemző, a keleti megyékben lesz intenzívebb a gomolyfelhő-képződés, amelyből északkeleten késő délutántól, estétől elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Csütörtök délután megélénkül a légmozgás, az Északi-középhegységben meg is erősödik a délnyugati szél. Zivatar környezetében csütörtök este viharos széllökés is előfordulhat.



A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 6 és 11 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 19 és 25 fok között változik, a felhősebb északkeleti tájakon lesz a hűvösebb.