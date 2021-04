Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ugyanakkor óvatosságra intett és a szabályok betartását kérte a húsvéti ünnepek alatt is.

Közölte: az operatív törzs adatai szerint az elmúlt napon több mint 260-an haltak meg és több mint 9000 új fertőzött van, ugyanakkor a beoltottak száma 2 156 680 volt pénteken, és 863 ezren már a második oltásukat is megkapták.

Elmonda: az április 4-ével végződő héten 2,356 milliónál lesz a beoltottak száma, az április 13-val záruló héten a hárommilliót, rá egy hétre pedig a 3,5 milliót is meg fogja haladni.

Hangsúlyozta: a betegek, a meghaltak és a rendelkezésre álló vakcinák, illetve a beoltottak közötti arány "szépen javulni fog" a következő időszakban.

A kormányfő szerint két-három hét, "amíg átbillenünk", azaz lassan elérjük azt a pontot, amikor a vírust megölő oltások látványosan és érezhetően kifejtik hatásukat a halottak és a fertőzöttek számának tekintetében is.