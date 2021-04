A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 418 568 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 251 077 főre emelkedett. 12 007 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1440-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltás a húsvéti ünnepek alatt is folyamatos volt. Magyarország Európában kiemelkedően teljesít, hazánk a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 24,2%-a már kapott oltást, szemben az uniós 12,7%-os átlaggal. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban, az eddig regisztrált 65 év felettiek 85%-a már megkapta az oltást. Szombattól Budapesten a háziorvosi rendelők és a kórházi oltópontok mellett már a szakrendelőket is bevonták az oltásba, a kijelölt 18 szakrendelőben ma is oltják a fővárosi háziorvosok által szervezett regisztráltakat. A beoltottak száma rövidesen eléri a 2,5 milliót, ezt követően a 144/2021-es kormányrendelet értelmében megkezdődik a lépcsőzetes újraindítás.

A fenti kormányrendelet értelmében a következő intézkedések lépnek életbe: