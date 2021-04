Veszélyjelzésük szerint Budapestre, Pest, Nógrád és Heves megyére a felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.



Csütörtök délután a záporok mellett egyre többfelé alakulhatnak ki zivatarok is. A legerősebb gócokhoz felhőszakadás, viharos (60-80 kilométer/órás) széllökés és jégeső is társulhat. A záporok, zivatarok éjfélig is kitarthatnak, különösen a Duna vonalától keletre eső területeken.



Az előrejelzés szerint csütörtökön a hőmérséklet hajnalban 4 és 11 Celsius-fok között várható. A legmagasabb hőmérséklet 16-24 fok között alakul, az északkeleti határnál mérhetik az alacsonyabb, a déli határ közelében a magasabb értékeket.