Kobe Bryant és lánya tavaly januárban hunyt el egy tragikus helikopter-balesetben . A sztár most bekerült az NBA Hírességek Csarnokába.

Kobe Bryant beiktatási ceremóniáján özvegye, Vanessa Bryant mondott igen megható beszédet.

„Mindig is kerültem azt, hogy nyilvánosan dicsérjem a férjemet, mert úgy véltem, elég elismerést kap a rajongóitól, épp ezért valakinek a földön kell tartania őt. Ebben a percben biztos vagyok benne, hogy jót nevet a mennyben, hogy mégis dicsérem őt. (...) Tudom, most mindenkinek köszönetet mondana, azokat az embereket is beleértve, akik kritizálták, kételkedtek benne, és akik azt mondták neki, nem fogja elérni a céljait. Megköszönné nekik, amiért szavaikkal arra motiválták. Végül bebizonyította nekik, hogy tévedtek vele kapcsolatban."

A teljes beszédet angolul itt tudod megnézni: