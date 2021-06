Folyamatosan zaklatta és fenyegette Megan Montgomeryt rendőr férje, a nő kilépett a kapcsolatból, a férfi ellen távoltartást rendeltek el és le kellett adnia szolgálati fegyverét is. Később azt visszakapta, akkor következett be a tragédia, a férfi lelőtte feleségét.

A férfi a legdurvább módszerekkel kínozta a nőt, például egy 3 perces hangfelvétel is bizonyítja, hogy McIntosh azt magyarázza exfeleségének, hogy sorozatgyilkosok rémtetteit idézi fel esténként az ágyban, hogy el tudjon aludni, de segít az is bárányszámolgatás helyett, ha egy tömeges gyilkosság kivitelezéséről ábrándozik, és ugyanekkor az asszonyt is fenyegette - idézi a tragédiába torkolló történetet a Bors.

A férfitől a fegyverét elvették, ám miután visszakapta, beváltotta a fenyegetést és 16 napra rá lelőtte feleségét egy parkolóban. Beismerte a gyilkosságot, ezért életfogytiglan helyett 30 év börtönt kapott.