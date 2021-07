Az őrmester azonnal lerohant a társasházat körbeölelő parkba, ahol egy fiatal fiú és egy lány rohantak felé.

Drámai volt látni a reakciójukat, mindketten sokkos állapotba kerültek. Megállítottam őket, és közöltem, hogy rendőr vagyok, majd kértem tőlük, mondják el, mi történt velük. A 16 éves fiatalok zokogva számoltak be arról, hogy egy férfi minden előzmény nélkül megtámadta őket. A fiút megütötte, a lányt fojtogatni kezdte, majd elővett egy fegyvert, és miközben menekültek előle, rájuk lőtt. A feszült pillanatok közben, a történetet elhadarva a hátuk mögé mutogattak, hogy mindjárt odaér"

- írta Horváth András a Magyar Rendőrség Facebook-oldalán.

Gyorsan maga mögé terelte a fiatalokat és arra utasította őket, hogy rejtőzzenek el egy nagy méretű alumíniumszemetes takarásában. Tőle mintegy 20 méterre bukkant fel az ismeretlen férfi, és elkezdett futni felé. Azonnal felmérte, hogy a kezében nincs semmi, viszont az övénél, a pólója takarásában dudorodott valamilyen tárgy.